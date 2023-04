In questo momento non è ancora possibile sciogliere le riserve, il motivo è abbastanza semplice: i principali modelli previsionali non si sono ancora allineati e quindi non è ancora possibile capire quali saranno le condizioni meteo climatiche che ci aspettano.

Col passare dei giorni pensavamo che potesse esserci un sostanziale allineamento dei centri di calcolo internazionali, invece a quanto pare dovremo ancora avere pazienza. Le ipotesi in campo sono sempre quelle, forse però con una contrapposizione ancora più netta rispetto a qualche giorno fa.

Stiamo parlando delle seguenti soluzioni: da un lato l’anticiclone africano e la primavera ondata di caldo primaverile, dall’altro lato addirittura un’ondata di freddo con conseguente peggioramento delle condizioni meteo per ingresso dell’aria fredda da nord nordovest.

Diciamo che se dovessimo dar credito al più autorevole dei modelli in assoluto, ovvero ECWMF, si dovrebbe puntare decisi verso la seconda soluzione ovvero il freddo. Già, proprio così, freddo proveniente dal circolo polare artico che sebbene ci si troverà aprile potrebbe comunque avere un impatto notevole.

D’altronde è già successo in passato che nel corso dell’ultima decade di aprile si verificassero delle vere e proprie irruzioni artiche con addirittura delle nevicate a quote collinari in varie zone d’Italia.

Doveste chiederci qual è la nostra opinione vi diremo che siamo più propensi a quest’ultima ipotesi piuttosto che a un consolidamento dell’anticiclone africano. Tuttavia è bene ricordarsi che stiamo parlando di proiezioni che vanno oltre una settimana per cui tutto potrebbe ancora cambiare ed è per questo motivo che non ci sentiamo di escludere alcuna soluzione.