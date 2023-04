Cosa ci aspettiamo nelle prossime settimane? È quello che si stanno chiedendo in tanti, compresi gli addetti ai lavori. Le condizioni meteo è innegabile che abbiano subito un profondo cambiamento nel corso degli ultimi giorni, va detto però che in fondo in fondo del freddo ce ne facciamo poco in questo periodo.

In questo periodo vi sarebbe la necessità di precipitazioni, soprattutto in virtù della carenza di fenomeni registrata su molte regioni durante l’autunno ma anche l’inverno.

Un altro elemento sul quale è difficile controbattere è certamente il cambio di circolazione che sta coinvolgendo gran parte d’Europa ed è un cambio di circolazione che a quanto pare dovrebbe avere delle ripercussioni anche nel corso delle prossime settimane. Detto ciò per rispondere alla domanda iniziale possiamo dirvi che ci aspettiamo delle conferme su un mese di aprile decisamente instabile.

Passata la fase fredda, che terminerà tra Pasqua e Pasquetta, dovrebbe esserci un temporaneo miglioramento. Tuttavia non dovrebbe durare troppo, infatti un po’ tutti i centri di calcolo internazionali lasciano lo spiraglio aperto per ulteriori interventi perturbati nel corso della seconda decade mensile.

Potrebbe trattarsi di peggioramenti di origine Nord atlantica o addirittura di matrice polare, quindi in qualche modo continuerebbe a far freddo ma la cosa importante è che tali affondi potrebbero determinare l’insorgenza di strutture cicloniche nel cuore del Mediterraneo e quindi dei peggioramenti che potrebbero portarci finalmente piogge di una certa consistenza.

Parliamoci chiaro, come detto in apertura del freddo in questo periodo ce ne facciamo ben poco quindi preferiremmo che eventuali ondate di maltempo siano in grado di portarci precipitazioni tali da metterci al riparo dalla carenza delle stesse durante l’estate. Forse a maggio ci riusciremo, anche perché i cambiamenti a livello circolatorio sono veramente notevoli pertanto confidiamo sul fatto che aprile possa riservarci ondate di maltempo degne di questo nome.