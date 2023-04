Cause, se preferite un rapporto causa effetto. Anche in meteorologia vale il concetto che ad ogni azione corrisponde una reazione. Anche le condizioni meteo climatiche non possono esimersi dal rispettare una legge del tutto naturale.

Ebbene sì, l’Inverno ad aprile è cosa certa. I modelli previsionali hanno trovato la quadratura del cerchio e dopo mille peripezie – ovviamente non sono mancate difficoltà interpretative – sono giunti alla medesima conclusione: farà freddo. Non un freddo qualunque, sarà freddo artico e considerando il periodo le anomalie termiche che andranno a realizzarsi potrebbero avere dell’eccezionale.

Meteo impazzito? Beh, dipende dai punti di vista. Di certo non è un qualcosa che si vede tutti gli anni, anche se va detto che questo sarebbe il secondo anno di fila a proporci nevicate a bassissima quota nel mese di aprile.

In passato vi sono stati episodi per certi versi altrettanto clamorosi, addirittura nell’ultima decade di aprile, ma la durata di tale fase invernale stavolta potrebbe stupire e far sì che il meteo sembri realmente impazzito. Cioè, quello che non è successo nel corso dell’Inverno sta per succedere ora.

Farà freddo perché le dinamiche che hanno coinvolto il Vortice Polare, ampiamente descritte a suo tempo, hanno richiesto del tempo per propagarsi in troposfera. Una manovra lenta, appena iniziata, che potrebbe avere ripercussioni per tutto il mese e forse anche a maggio. Forse persino in Estate, che come ben saprete – se seguite i nostri approfondimenti – riteniamo possa scorrere via liscia come l’olio.

Poi per carità, ci saranno probabilmente le solite ondate di caldo africano, magari eccezionali in termini di intensità, ma la loro durata dovrebbe essere limitata.

L’Estate però è un altro discorso, concentriamoci su ciò che sta per accadere perché il freddo ad aprile è qualcosa che desta sempre attenzione.