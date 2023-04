Marzo, poi aprile: mesi primaverili che fino a questo momento hanno comunque avuto condizioni meteo climatiche accettabili. Per accettabili intendiamo dirvi che abbiamo avuto condizioni meteo climatiche sostanzialmente normali, senza particolari eccessi né in un verso né nell’altro.

Per quanto riguarda le temperature possiamo dire che comunque per lunghi tratti di questa prima parte di primavera ha fatto fresco se non addirittura freddo. In epoca del riscaldamento globale, in epoca di anticiclone africano, parlare di fresco freddo in una stagione come quella primaverile dove invece eravamo abituati ultimamente ad altre condizioni meteorologiche è tanta roba.

Aprile in modo particolare ha riservato non poche sorprese ed altre ne riserverà nel corso dei prossimi giorni. Come avevamo ipotizzato a suo tempo si sta rivelando un mese decisamente più dinamico o se volete pazzerello del suo predecessore.

Adesso andremo incontro a maggio è un po’ tutti si stanno chiedendo che cosa ci aspetta. Diciamo che già nel corso dell’ultima settimana di aprile il meteo romperà veramente gli indugi, infatti se fino ad oggi avevamo scongiurato ondate di caldo prematura beh, forse siamo arrivati al punto di dover commentare impennate termiche davvero imponenti.

Infatti siamo in attesa della primavera rimonta dell’anticiclone africano. Probabilmente non durerà eccessivamente e questo è sicuramente un bene, però a livello di temperature possiamo già dirvi che aumenteranno parecchio e si andrà ovviamente al di sopra delle medie stagionali. Piano però col tirare le conclusioni, stiamo già leggendo in giro di un alta pressione che ci porterà senza soluzione di continuità a giugno, chi scrive ciò ovviamente lo fa senza la minima cognizione di causa.

Molto probabilmente anche il mese di maggio riserverà dei colpi di scena non indifferenti, siamo sempre più convinti che potrebbe proporre delle fasi instabili particolarmente forti e quindi precipitazioni di una certa importanza, così come siamo convinti che comunque avremo delle fiammate africane altrettanto imponenti. Ed è proprio questo il bello del meteo, quando decide di rompere gli indugi gli spunti di discussione si sprecano.