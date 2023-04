In poche parole abbiamo riassunto ciò che possiamo notare guardando le proiezioni meteo climatiche ma soprattutto l’andamento delle temperature tra questa settimana e la prima di maggio.

Fino all’altro ieri sembrava che l’alta pressione africana potesse prendere letteralmente il sopravvento, dominando la scena in lungo e in largo. È vero, nei primissimi giorni di maggio un po’ tutti i centri di calcolo internazionali ci mostravano il passaggio di una pericolosissima goccia fredda ovvero di un vortice ciclonico secondario che avrebbe fatto scendere di botto le temperature causando forti temporali.

Il tutto però sembrava potersi risolvere molto rapidamente perché il promontorio anticiclonico africano avrebbe ricucito rapidamente lo strappo. Così non sarà, infatti come detto le ultime proiezioni dei centri di calcolo internazionali hanno cambiato direzione.

Procedendo con ordine di possiamo dire che la seconda parte di questa settimana sarà segnata da un considerevole rialzo delle temperature che si porteranno di sopra delle medie stagionali di parecchi gradi. Le anomalie termiche positive coinvolgeranno tutte le nostre regioni ma su alcune si potrebbero raggiungere per la prima volta stagione punte di 30 °C. Insomma, sarà un vero e proprio assaggio d’estate.

Dopo però ecco che le temperature dovrebbero scendere molto rapidamente riportandosi in linea con le medie stagionali. Anzi, se per caso il freddo proveniente dal nord Europa dovesse riuscire a impattare sul Mediterraneo centrale con più decisione ecco che potremmo passare da anomalie termiche positive ad anomalie termiche negative.

Tornerebbe a far freddo, oppure fresco (mettetela come volete) e contrasti termici che potrebbero scaturirne innescherebbero fenomeni localmente davvero forti. Ovviamente sul capitolo precipitazioni torneremo non appena avremo le idee più chiare.