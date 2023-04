Possiamo ormai sciogliere le riserve sull’evoluzione meteo climatica del ponte del 25 aprile. Fino a qualche giorno fa c’erano non poche incertezze, infatti i modelli di previsione fornivano soluzioni differenti anche se comunque orientate bene o male ad una prosecuzione della variabilità atmosferica.

Avevamo però anticipato una novità estremamente importante, novità che possiamo assolutamente confermare ma che dovrebbe prendere il sopravvento subito dopo il periodo che stiamo analizzando. Stiamo parlando dell’anticiclone africano. Anticiclone che con la sua propaggine orientale inizierà a spingere in direzione di settori occidentali del nostro paese, tutto ciò accadrà già ridosso del ponte del 25 aprile ma non riuscirà ancora prendere il sopravvento perché nel frattempo aria fredda di matrice artica avrà raggiunto l’Europa centrale.

Il freddo si addosserà lungo l’arco alpino ma riuscirà, scivolando lungo il fianco orientale dell’alta pressione, ad affluire sulle nostre regioni determinando peraltro condizioni molto probabilmente di instabilità atmosferica diffusa.

Significa che dobbiamo aspettarci molto probabilmente temporali a carattere sparso, molti dei quali accompagnati da forti scrosci di pioggia magari anche qualche grandinata, in varie zone d’Italia. Attenzione perché localmente potrebbe trattarsi di fenomeni davvero di forte intensità, soprattutto in zone interne in vicinanza dei rilievi.

Per quanto riguarda le temperature possiamo dirvi che sicuramente non farà caldo anzi, abbiamo dato uno sguardo molto attento alle proiezioni termiche e dobbiamo dirvi che le temperature scenderanno di diversi gradi. Potremmo addirittura affermare che farà freddo, soprattutto quando andrà via il sole.

Probabilmente sarà l’ultimo sussulto, forse, del freddo perché poi come detto in apertura la vera novità sarà rappresentata dal anticiclone africano che proverà in tutti i modi a prendere il sopravvento sul Mediterraneo centrale.