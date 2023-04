Eh sì, quest’anno rischiamo di dover commentare scenari meteo climatici piuttosto insoliti. Già lo stiamo facendo, perché quanto sta accadendo in queste ore al di là che ci possa stare rappresenta comunque una configurazione eccezionale.

Ci può stare perché ad aprile non è la prima volta che si verificano ondate di freddo, però come vi abbiamo già detto in diverse occasioni un conto è avere un’ondata di freddo un altro conto è avere a che fare con una circolazione bloccata per tanti giorni. Circolazione, lo ricordiamo, pienamente invernale.

Se volessimo prendere in considerazione tutta un’altra serie di elementi tali da portarci a stilare un trend evolutivo per il mese di maggio potremmo dirvi che quest’anno non escludiamo possa essere peggio di aprile. Peggio sia in termini di temperatura sia in termini di precipitazioni.

Certo, per quanto riguarda le precipitazioni ci metteremmo la firma oggi stesso, infatti abbiamo estrema necessità di un cambiamento totale da poterci soddisfare in termini di quantità d’acqua all’interno dei nostri bacini di raccolta.

In tal senso siamo convinti che le prossime settimane di aprile possano comunque darci modo di parlare di maltempo a più riprese, così come siamo convinti che anche maggio potrebbe riservarci svariate ondate di maltempo ma soprattutto svariate ondate temporalesche in grado di provocare fenomeni di una certa rilevanza.

Riusciremo quindi a mettere la parola fine sulla siccità? Ovvio che la risposta non ci sia, però siamo confidenti e puntiamo a quelle modifiche sostanziali della circolazione che potrebbero regalarci un mese ricco di colpi di scena così come potrebbero regalarci un’estate all’insegna finalmente della normalità.