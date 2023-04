Il fenomeno meteo della grandine nel Nord Italia è un evento preoccupante che colpisce la regione tra fine Marzo e metà Settembre, con un picco di frequenza tra Maggio e Agosto. Quest’anno, abbiamo già avuto un assaggio di questo fenomeno il 20 Aprile, quando nel milanese sud-orientale si sono verificate estese grandinate, nubifragi e allagamenti. Altre grandinate, si erano avute qualche giorno prima a sud del Lago di Garda.

Estate 2023: pericolo grandinate

Sappiamo che in Estate piove male

In estate si assiste a una realtà sempre più realistica: lunghe fasi asciutte alternate a brevi fasi piovose, talvolta accompagnate da grandine. Questa idrometeora è particolarmente temuta da agricoltori e automobilisti. Ma sarà un’estate gradinigena? Rischieremo grosso a ogni passata temporalesca?

Grandine: formazione e pericoli

In teoria, il pericolo di grandine è presente ad ogni passaggio perturbato, soprattutto se proveniamo da un periodo estremamente caldo e umido. La grandine si forma quando le correnti ascensionali in un cumulonembo sono abbastanza forti. Un primo nucleo di ghiaccio viene trasportato su e giù nella nube, fondendosi con altri piccoli aggregati di ghiaccio e ricongelandosi nuovamente, diventando sempre più grande.

Quando le correnti non riescono più a sollevare e trattenere i pezzi di ghiaccio perché divenuti troppo pesanti, questi cadono a terra. Gli aggregati di particelle ghiacciate che non riescono a fondere prima di giungere al suolo causano spesso notevoli danni sia nelle campagne sia nelle città.

Le speranze di pioggia: ci sono anche se…

Nonostante la pioggia sia auspicabile, è necessario fare i conti con numerosi fenomeni meteo estremi. La storia recente insegna che ogni estate c’è la possibilità di situazioni critiche, come frane, smottamenti e grandinate mastodontiche che devastano vetri, auto, serre, orti, raccolti e persone.

Purtroppo, la grandine è un fenomeno meteo prevedibile solo a pochissimi minuti di anticipo, in quanto molto circoscritto. Spesso il radar riesce a individuarlo solo quando è già caduto al suolo. Pertanto, è sempre meglio mettere al sicuro auto e fiori quando si prevede un forte temporale in arrivo.

Caratteristiche delle grandinate

Le grandinate sono caratterizzate da grossi chicchi di grandine e possono causare danni con bolli alle auto e alle colture. Questi fenomeni si verificano spesso in presenza di una supercella temporalesca, che può portare a situazioni meteorologiche estreme.

In conclusione, il fenomeno meteo della grandine è un evento ricorrente tra fine Marzo e metà Settembre, con l’apice della frequenza tra Maggio e Agosto. È importante essere preparati e consapevoli dei pericoli associati alla grandine, soprattutto per agricoltori e automobilisti, che possono subire danni significativi a causa di questi eventi meteo estremi. La previsione della grandine rimane una sfida, ma è essenziale prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e adottare misure precauzionali quando si prevedono temporali forti. In questo modo, possiamo limitare i danni e proteggere persone e beni dalla forza distruttiva della grandine.