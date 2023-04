Interessantissime le ultimissime proiezioni meteo climatiche relative alla prima decade di maggio. I modelli di previsione, giorno dopo giorno, propongono soluzioni che perlomeno promettono di non farci annoiare. Per quale motivo? Beh, perché la dinamicità tipicamente primaverile sembra destinata a proseguire.

Anzi, sembra destinata a proseguire in maniera più marcata rispetto a quanto osservato finora infatti considerate che più andremo avanti con la stagione e più potrebbero verificarsi contrasti termici particolarmente intensi.

Quando parliamo di contrasti termici dobbiamo ricordarci che stiamo facendo riferimento a repentini sbalzi di temperatura, quindi al passaggio dal freddo al caldo e viceversa. Magari l’utilizzo del termine freddo in questo periodo è esagerato, diciamo più un passaggio dal fresco al caldo.

Per quanto riguarda il caldo invece possiamo utilizzare tale termine senza particolare timore, infatti a quanto pare nelle prossime settimane i tentativi di consolidamento dell’anticiclone africano saranno decisamente più convincenti. Uno, ad esempio, è già in atto difatti le temperature sono destinate a salire parecchio fino alla giornata di sabato. Dopodiché, a ridosso dell’esordio di maggio, la situazione come ben sappiamo cambierà brutalmente.

Ci occuperemo degli effetti del breve termine tra non molto, magari con un apposito approfondimento, in questa sede sappiate che successivamente potrebbe esserci un nuovo tentativo di rimonta da parte dell’alta pressione proveniente dal Nordafrica ma allo stesso tempo una saccatura atlantica potrebbe affacciarsi sull’Europa occidentale.

Tale scenario potrebbe esporci ad una fiammata d’aria calda per poi cambiare nuovamente tutto catapultandoci nel fresco e nei temporali. Diciamo che in questa prima fase maggio proporrà un meteo dinamico, quindi altro che adagio…