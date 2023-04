Più si va in là con la stagione, ovviamente con la stagione primaverile, e più c’è il rischio che i contrasti termici diventino veramente imponenti. Le condizioni meteo pertanto potrebbero riservare altri colpi di scena, da un momento all’altro, colpi di scena che potrebbero manifestarsi senza il minimo preavviso o comunque variando da un giorno all’altro proiezioni meteo climatiche che magari sembrano ormai assodate.

Nell’ottica dei contrasti termici, ricordandoci che per contrasti termici intendiamo il passaggio dal caldo al freddo e viceversa, dobbiamo guardare con molta attenzione agli accadimenti futuri. In primis a quello che potrebbe succedere nei primi giorni di maggio e quindi tra non molto, perché dopo il caldo africano l’ingresso di aria fresca scatenerà un vero e proprio putiferio.

Prepariamoci pertanto ad affrontare temporali veramente seri, temporali che si potrebbero accompagnare a grandinate e ai colpi di vento, così come pure ai nubifragi.

Ma potrebbe non essere finita qui, perché andando avanti con la stagione e proiettandoci verso l’estate gli sbalzi di temperatura potrebbero essere ancora più marcati. Da questo punto di vista alcuni modelli di previsione lasciano intravedere uno scenario non dissimile da quello che abbiamo appena descritto: miglioramento successivo grazie all’anticiclone africano con aria calda ancora più vivace di quella che abbiamo assaporato in questi giorni, poi d’improvviso aria molto fresca o di origine atlantica o proveniente dal nord Europa.

Chiaro che a quel punto i contrasti termici potrebbero nuovamente scatenarsi potrebbero risultare molto più intensi di quanto si possa pensare. Attenzione quindi, perché i super temporali della tarda primavera sono ormai dietro l’angolo e dovremo cercare di non farci trovare impreparati.

Poi si, lo sappiamo, servirebbero piogge distribuite in altro modo o comunque con minore intensità per far si che i suoli più aridi riescono ad assorbirla decentemente, ma questo è quello che potrebbe riservarci l’atmosfera da qui alla fine del mese di maggio.