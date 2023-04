L’Italia sta attraversando un periodo di clima anomalo, con temperature invernali che si sono estese su gran parte del territorio, comprese alcune regioni meridionali, la Sardegna e la Sicilia. Solo il Nord Ovest si sta salvando da questa situazione, ma anche qui le temperature stanno diminuendo.

Tuttavia, attenzione, perché secondo le previsioni, dopo qualche giorno di temperature rigide, potrebbe arrivare a sorpresa un’ondata di caldo anomalo. Questo è ormai un fenomeno meteo da tenere in considerazione perché è insito nel nuovo clima italiano, e non solo. Esempio, in Corea e Giappone, dopo il freddo e le nevicate, stanno sperimentando questo tipo di fenomeno.

Ma nonostante le previsioni di caldo, la situazione meteorologica continuerà ad essere altalenante. La prossima settimana le temperature cominceranno a risalire, ma ci saranno cambiamenti repentini e una diminuzione delle temperature improvvisa a causa dell’influenza di masse d’aria fredda provenienti dalle regioni dell’Artico.

Il vero problema, però, sarà l’arrivo improvviso dell’anticiclone nord-africano. Questo porterà l’alta pressione fino ad altitudini piuttosto considerevoli, con temperature esagerate soprattutto sui monti e al Nord Ovest. Tuttavia, non bisogna dimenticare i colpi di frusta della stagione invernale, sempre molto frequenti e assai tardivi, al pari di quanto sono diventate precoci le ondate di calore.

La primavera di un tempo non c’è più e lo dimostra anche quanto accaduto questi giorni ripetutamente, come le grandinate che hanno imbiancato Roma. La neve è caduta anche in Appennino, sui monti della Sardegna e della Sicilia. È il caos meteo, non è la primavera.

Questo clima anomalo sta creando problemi in agricoltura, alle piante da giardino, alla vegetazione spontanea e anche agli animali che erano in letargo, compresi quelli migratori. Il disagio termico sta diventando un problema sempre più diffuso.

I ritmi della natura sono cambiati e noi fatichiamo ad abituarci. La neve tardiva e i colpi di coda invernali causano danni e disagio, rendendo difficile anche la programmazione delle attività quotidiane. Perciò, non possiamo sottovalutare questi eventi meteo estremi, ma dobbiamo imparare ad adattarci ai cambiamenti climatici in atto.

L’Italia, da troppo lungo tempo sta vivendo un periodo di clima anomalo. Dobbiamo prepararci ad affrontare questi cambiamenti climatici e trovare nuove soluzioni per adattarci alle loro conseguenze. La primavera di un tempo non esiste più, ma dobbiamo imparare a convivere con questa nuova realtà.