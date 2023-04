Siamo giunti ad aprile e, con questo mese, crescerà sensibilmente il rischio di grandinate in Italia, soprattutto nel Nord Italia. Si tratta di eventi meteo con chicchi di grandine di medie e grosse dimensioni, generalmente associati ai temporali di maggiore intensità. Questo articolo intende esaminare la formazione della grandine, le cause della grandine di grosse dimensioni e il motivo per cui cade al suolo. Inoltre, verranno prese in considerazione le aree a maggior rischio e l’impatto sui settori come l’agricoltura.

Formazione della grandine e contrasti termici

La grandine si forma all’interno delle nubi temporalesche chiamate cumulonembi che si sviluppano in condizioni di forte instabilità atmosferica. I contrasti termici tra l’aria calda in risalita e l’aria fredda in quota favoriscono la formazione di correnti ascendenti e discendenti all’interno della nube. Quando le gocce di pioggia vengono sollevate dalle correnti ascendenti e raggiungono livelli più freddi dell’atmosfera, possono congelarsi e trasformarsi in chicchi di grandine.

Grandine di grosse dimensioni

La grandine di grosse dimensioni si forma quando i chicchi di grandine rimangono più a lungo all’interno delle nubi temporalesche e continuano a crescere per accrescimento, ovvero l’aggregazione di ulteriori strati di ghiaccio e acqua sopraffusa. I temporali di forte intensità, caratterizzati da correnti ascendenti particolarmente potenti, tendono a favorire la formazione di grandine di grosse dimensioni.

Perché la grandine cade al suolo

La grandine cade al suolo quando la forza delle correnti ascendenti non è più in grado di sostenere il peso dei chicchi di grandine. Questo può avvenire sia perché la grandine è diventata troppo pesante, sia perché le correnti ascendenti si sono indebolite. Quando ciò accade, la grandine inizia a cadere verso il suolo, dove può causare danni significativi alle colture, alle infrastrutture e alle proprietà private.

Aree a rischio e danni da grandine

Tra le regioni italiane a rischio di grandinate spiccano quelle del Nord Italia, come Piemonte, Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli e Emilia Romagna. In altre aree d’Italia, i temporali con grandine di grosse dimensioni saranno più occasionali, anche se negli ultimi anni è aumentata la loro frequenza.

Le grandinate, soprattutto quelle di grosse dimensioni, possono causare ingenti danni all’agricoltura, alle infrastrutture e alle proprietà private. Ad esempio, lo scorso agosto, grandinate di grosse dimensioni hanno colpito ampie aree della Sardegna, evidenziando che ormai anche quelle regioni che erano più tranquille per le grandinate estreme ne sono esposte.

In conclusione, l’aumento del rischio di grandinate in Italia, soprattutto quelle di grosse dimensioni, è un fenomeno da non sottovalutare. La combinazione di contrasti termici e temporali di forte intensità favorisce la formazione di questi eventi meteo estremi che possono avere conseguenze significative sull’agricoltura, le infrastrutture e la vita quotidiana delle persone.

Per ridurre l’impatto delle grandinate, è importante monitorare attentamente le previsioni meteo e adottare misure preventive, come proteggere i raccolti, le automobili e le proprietà private.