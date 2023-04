Ormai siamo già proiettati verso maggio, pur non dimenticandoci che il mese di aprile ha ancora davanti a sé oltre una settimana durante la quale le condizioni meteo climatiche riusciranno comunque a far parlare di sé.

Il quadro meteorologico infatti sta per subire profonde modifiche, modifiche che in qualche modo pensavamo di riuscire a scongiurare ma che effettivamente con l’incedere della stagione dobbiamo necessariamente prendere in seria considerazione. Arrivati in questo periodo infatti crescono esponenzialmente le quotazioni dell’alta pressione, anche se spesso e volentieri si tratta di brevi fasi anticicloniche.

Stiamo ovviamente parlando dell’anticiclone africano che si appresta a prendere il sopravvento sul Mediterraneo centro-occidentale, anche se molto probabilmente qui da noi non raggiungerà i picchi di intensità che al contrario verranno toccati sulla vicina penisola iberica.

Dopodiché attenzione all’esordio di maggio, perché a quanto pare potrebbe transitare una insidiosa goccia fredda ovvero una di quelle strutture cicloniche totalmente imprevedibili sia per quanto riguarda l’esatta traiettoria di transito sia per quanto riguarda gli effetti che potrebbe produrre.

Tenete conto che dovrebbe trattarsi di un piccolo vortice proveniente da nord, quindi alimentato d’aria piuttosto fresca che andrebbe a cozzare pesantemente con quella calda preesistente. A quel punto si verrebbero a creare dei contrasti termici veramente importanti anzi, si scatenerebbe contrasti termici che produrrebbero temporali particolarmente violenti.

Stiamo parlando di fenomeni accompagnati da possibili nubifragi ed anche da grandinate di una certa intensità, ovviamente il tutto condito da un corposo abbassamento delle temperature laddove i fenomeni dovessero risultare più intensi. Scenario che pertanto andrà seguito costantemente ed aggiornato altrettanto costantemente, per cui vi rimandiamo ai prossimi approfondimenti.