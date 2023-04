Le proiezioni meteo climatiche dei vari modelli previsionali non riescono ancora a fornirci un trend univoco. Siamo qui a domandarci come sarà il tempo dell’ultima settimana mensile, un’ultima settimana che potrebbe riservare colpi di scena nel vero senso della parola.

Se avete seguito i precedenti editoriali saprete che in questo momento sono due le ipotesi presa seriamente in considerazione dagli autorevoli centri di calcolo internazionali: la prima punta alla prosecuzione dell’instabilità atmosferica, la seconda al contrario punta con più decisione verso un graduale consolidamento dell’alta pressione.

Attenzione a quest’ultima ipotesi perché non si tratterebbe di un alta pressione docile, come potrete immaginare si tratterebbe dell’anticiclone africano con tutte le conseguenze del caso.

Ma allora che avrà ragione? Beh, la nostra idea ve l’abbiamo espressa ripetutamente, ma perché ancora non lo sapesse siamo convinti che difficilmente osserveremo lunghe fasi anticicloniche da qui a inizio estate. Poi chissà, magari a partire dalla prossima settimana ci saranno novità in tal senso ma secondo noi sarà più probabile osservare nuove ingerenze atlantiche.

Ed è proprio su tali ingerenze che puntano qui modelli previsionali orientati al prolungamento della fase instabile. Sia chiaro, non si intravedono fasi perturbate piuttosto una variabilità abbastanza marcata tipica comunque della primavera. In quest’ultimo caso le temperature si manterrebbero sostanzialmente in linea con le medie stagionali, se invece dovesse prevalere l’alta pressione africana chiaramente i termometri chi sarebbero all’insù si potrebbero avere i primi tepori pre estivi.

Vedremo, fatto sta che al momento è davvero difficile trarre delle conclusioni pertanto non ci resta che rimandarvi ancora una volta ai prossimi aggiornamenti. State tranquilli che entro qualche giorno avremo le risposte che state cercando.