Beh sì, potrebbe veramente succedere di tutto. Osservando i modelli di previsione, pur consci del fatto che da qui a fine mese potrebbe succedere di tutto, possiamo dirvi che giorno dopo giorno stanno emergendo svariati trend previsionali.

Se ricordate eravamo partiti da ipotesi riguardanti il ponte del 25 aprile orientate al freddo, poi improvvisamente tutto cambiava e addirittura compariva l’alta pressione africana. Gli ultimissimi aggiornamenti dei centri di calcolo internazionali possiamo dirvi che non è ancora chiaro che cosa potrebbe accadere veramente.

Infatti da un lato c’è chi propone soluzioni orientate all’instabilità atmosferica o addirittura vere ondate di maltempo a causa di impulsi di aria fredda provenienti dal nord Europa, dall’altro lato abbiamo invece dei centri di calcolo che sono ancora convinti che il bel tempo avrà la meglio.

In questo momento è difficile dirvi chi effettivamente avrà ragione, possiamo però come sempre darvi la nostra idea ovvero riteniamo che il quadro meteo climatico possa risultare ben più dinamico di quanto non appaia in alcune proiezioni modellistiche.

Dinamicità che, non ci stancheremo mai di ricordarlo, trae origine da tutte quelle complesse manovre atmosferiche che abbiamo registrato nelle settimane precedenti e in modo particolare a cavallo tra fine febbraio la prima metà di marzo. Dinamiche che, ricorderete, riguardavano il vortice polare e che avrebbero impiegato del tempo prima di produrre effetti rilevanti sulla circolazione atmosferica europea.

Effetti che si stanno verificando proprio in questo periodo, effetti che secondo noi non sono ancora finiti ed anzi potrebbero essere soltanto all’inizio.