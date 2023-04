E’ iniziato il conto alla rovescia. Tra non molto, anche se ancora non abbiamo un’idea molto precisa sulle tempistiche, il caldo anomalo si farà strada sull’Italia.

Dovessimo dar credito ad alcune proiezioni dei modelli previsionali di potremmo dire che un’altra fiammata africana potrebbe affacciarsi la prossima settimana, quindi subito dopo le festività pasquali. Infatti secondo gli autorevoli centri di calcolo europei alta pressione africana potrebbe già ritagliarsi uno spazio importante.

Abbiamo dato un’occhiata alle proiezioni termiche dalle quali si evince che molto probabilmente avremo un generoso rialzo delle temperature, destinate a portarsi immediatamente al di sopra delle medie stagionali. Un vero e proprio ribaltone, infatti passeremo dal freddo invernale a tepori pienamente primaverili.

Attenzione però, perché potrebbe trattarsi di un semplice assaggio in vista di più consistenti ondate di caldo tra la seconda metà di aprile e il mese di maggio. Non vi stiamo però dicendo che farà caldo vita natural durante, ci mancherebbe altro d’altronde siamo ancora in primavera, vi stiamo però dicendo che avremo un assaggio delle potenzialità dell’anticiclone subtropicale.

Qualcosa quindi che potrebbe farci un po’ preoccupare in vista della prossima estate, un’estate che crediamo possa avere tratti di normalità prevalente ma come abbiamo già scritto ripetutamente potrebbe riservarci delle fiammate africane eccezionali. A suggerirci ciò è la configurazione atmosferica che sembra orientarsi nuovamente verso dei pattern climatici già visti ripetutamente in passato.

Qualora dovesse andare come crediamo le fiammate africane potrebbero effettivamente risultare intense quanto se non più dell’anno scorso anche se comunque la loro durata dovrebbe essere inferiore.