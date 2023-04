Non manca ormai molto, già dal prossimo mese (maggio) condizioni meteo climatiche da piena estate potrebbero far visita alle nostre regioni. Attenzione, non stiamo parlando di qualche assaggio d’estate come quello che ci sta interessando in queste ore, stiamo parlando di qualcosa di ben più serio ed importante.

Stiamo parlando, probabilmente lo avrete intuito, di quelle condizioni meteo estreme e il valore della parola estremo diciamo che in questi ultimi anni sappiamo fin troppo bene che cosa voglia dire. Significa semplicemente avere a che fare con un anticiclone africano decisamente scatenato.

Finora ci è andata sicuramente bene, infatti la primavera tutto sommato è stata clemente da questo punto di vista. Gli eccessi termici sono stati contenuti e per quanto riguarda ondate di caldo premature bene stiamo parlando proprio in queste ore. Tenete conto però che ormai siamo le porte di maggio e che certe situazioni termiche possono considerarsi normali purché non abbiano una durata chiaramente infinita.

A maggio però molto probabilmente potremmo parlare di meteo estivo veramente scatenato, infatti crediamo che rimonta anticicloniche di una certa importanza (sempre di natura africana) possano effettivamente prendere il sopravvento.

La cosa importante tuttavia è che queste fasi non durino troppo e da questo punto di vista siamo sempre più convinti che la stagione calda lo sarà dal punto di vista termico ma la durata delle ondate di caldo potrebbe essere effimera. Maggio infatti, come abbiamo già scritto in altre approfondimenti, potrebbe effettivamente proporre varie fasi instabili a causa di impulsi di aria fresca provenienti da nord.

Tranquilli però che per gli amanti dell’estate ci sarà spazio per le soliste soddisfazioni, soddisfazioni che nei prossimi mesi non mancheranno. Di questo ne siamo convinti.