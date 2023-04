Probabilmente tra qualche giorno sentirete parlare di condizioni meteo climatiche estive. Beh, guardando le proiezioni dei centri di calcolo internazionali possiamo dirvi che probabilmente si esagera un po’ qua e là, però tutto sommato si prospettano condizioni meteorologiche effettivamente di inizio estate.

Questo perché chiaramente avremo a che fare con l’anticiclone africano, anticiclone che come ben sappiamo quando arriva alle nostre latitudini poi è difficile da mandare via.

Ora non stiamo qui a domandarci quanto durerà, probabilmente tre-quattro giorni non di più, piuttosto stiamo qui a chiederci se sarà giusto meno enfatizzare uno scenario meteorologico che comunque questo periodo va assolutamente preso in considerazione. Ce lo dicono anche le statistiche, ma basterebbe spulciare qualsiasi archivio di meteorologia per rendersi conto che effettivamente tra aprile e maggio possono arrivare le prime ondate di caldo.

Anzi, se vogliamo essere più precisi diciamo che quest’anno per il momento ancora avevamo scongiurato caldo prematuro, caldo che però a quanto pare si farà sentire negli ultimi giorni di aprile e poi molto probabilmente anche durante la prima decade di maggio seppur con un intermezzo di temporali niente male.

Questo significa che non è ancora arrivato il momento di parlare dell’estate, è ancora prematuro e lo sarà anche nel mese di maggio. Saremo ancora in piena primavera e potrebbero esserci cambiamenti da un momento all’altro, cambiamenti che secondo noi potrebbero come già detto condurci verso un mese di maggio piuttosto variabile se non addirittura instabile e più fresco del normale.

Se non sarà così ovviamente vedremo quali saranno le alternative, alternativa che speriamo non contemplino esclusivamente l’anticiclone africano altrimenti saranno veramente dolori.