Spesso e volentieri ci si domanda se le condizioni meteo climatiche siano davvero esagerate oppure vi sia un’esagerazione da parte di chi si occupa della materia.

È innegabile che con l’avvento di Internet la diffusione di notizie meteorologiche sia cresciuta esponenzialmente, è altrettanto innegabile che le attività di marketing siano una delle componenti fondamentali di tutti i portali Web. Significa che per poter attirare l’attenzione del lettore bisogna essere in qualche modo persuasivi.

Premessa d’obbligo, visto e considerato che stiamo parlando di un vero e proprio terreno di battaglia. Però è altrettanto vero che negli ultimi anni, barra ultimi decenni, la circolazione atmosferica abbia subito delle modifiche tali da proporci condizioni meteo climatiche spesso e volentieri estreme.

Se si parla di estremizzazione meteo non si sta esagerando, si sta solamente presentando il conto di quanto accaduto appunto da qualche tempo a questa parte. Siamo pur sempre in presenza di un cambiamento climatico che impone determinati approfondimenti senza i quali non sarebbe possibile rendersi conto di cosa sta dietro una previsione meteorologica.

Diciamo che tra meteo esagerato ed esagerazioni meteo ci stanno entrambe le cose. Dipende ovviamente da chi tratta la materia, perché parlare di meteo esagerato è un conto mentre presentare delle esagerazioni meteo è un altro paio di maniche.

Comunque sia dal nostro punto di vista riteniamo che l’obiettività paghi sempre, poi si può incappare nell’errore perché si sta pur sempre parlando di previsioni e non di magia, l’importante è farlo comunque sempre in buona fede.