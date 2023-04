Il Centro Meteo Europeo prevede un aumento delle piogge nel Nord Italia e nel resto del Paese tra aprile e luglio 2023, con possibili conseguenze sull’emergenza siccità che affligge il territorio. Il fenomeno de La Niña, responsabile di gravi squilibri climatici, è giunto al termine, e si prevede l’inizio di El Niño entro la fine dell’estate 2023. In questo mio approfondimento discuterò sulle possibili conseguenze dei cambiamenti climatici, delle piogge eccessive e delle ondate di caldo sull’estate 2023.

L’inizio di El Niño e la fine di La Niña

Il ruolo di La Niña nella siccità europea

La Niña, un fenomeno atmosferico che si verifica nell’Oceano Pacifico, ha causato importanti squilibri climatici a livello globale, influenzando anche il clima mediterraneo e l’Europa. La siccità che ha colpito il Nord Ovest italiano, la Germania e la Francia è probabilmente legata a tre anni di persistente presenza de La Niña.

L’impatto dell’inizio di El Niño sulle precipitazioni

Sebbene l’inizio di El Niño non sia direttamente responsabile delle piogge torrenziali previste nel Nord Italia, la fine de La Niña e l’alterazione delle correnti atmosferiche planetarie potrebbero portare a cambiamenti nel clima mediterraneo e a un aumento delle precipitazioni.

Conseguenze: piogge estive e fine della siccità

Piogge torrenziali e nubifragi

Le previsioni climatiche indicano un aumento delle piogge estive nel Nord Italia, con precipitazioni superiori alla media. Questo potrebbe portare a nubifragi e piogge torrenziali su scala locale. Il tutto nelle aree che sono quelle maggiormente colpite dalla siccità come il Nord Ovest italiano.

Fine della siccità

Le piogge, anche torrenziali, previste per il Nord Italia potrebbero finalmente porre fine alla siccità che affligge la regione da anni.

Impatto sul territorio e sull’ambiente

L’Italia è afflitta dall’avversità di avere un ampio territorio con dissesti idrogeologici, e le piogge intense possono causare problemi, soprattutto nelle aree con elevata urbanizzazione e cementificazione. Tuttavia, è importante considerare che questi fenomeni sono il risultato della natura e dell’effetto di un sovrautilizzo del territorio.

Ondata di caldo e estate 2023

Nonostante le piogge previste, l’estate 2023 potrebbe essere caratterizzata anche da intense ondate di caldo, soprattutto ad agosto, quando le anomalie termiche potrebbero essere particolarmente elevate, come avvenuto nel 2022. Ulteriori aggiornamenti sulle previsioni meteo saranno forniti in futuro.

Implicazioni per l’agricoltura e l’economia

Impatto sul settore agricolo

Le piogge torrenziali e le ondate di caldo previste durante l’estate 2023 potrebbero avere un impatto significativo sull’agricoltura italiana. Da un lato, le piogge abbondanti potrebbero alleviare la siccità e favorire l’irrigazione delle colture. Tuttavia, gli eventi meteorologici estremi come nubifragi e ondate di caldo potrebbero danneggiare le colture e causare anche danni. Ogni estate si contano decine di eventi meteo estremi, in Italia. I danni da considerare sono anche quelli da grandine, i peggiori, spesso.

Pianificazione e adattamento al cambiamento climatico

Strategie di adattamento

Per affrontare i cambiamenti climatici e i fenomeni meteorologici estremi, non è fare la solita retorica, ma è necessario adottare strategie di adattamento a livello locale e nazionale. Le comunità locali svolgono un ruolo fondamentale nell’adattamento ai cambiamenti climatici. È importante coinvolgere la popolazione nella pianificazione e nell’attuazione di strategie di adattamento e promuovere la consapevolezza sui rischi associati ai fenomeni meteorologici estremi.

Estate 2023, meteo estremo

Le previsioni meteo climatiche per l’estate 2023 indicano un aumento delle piogge, quindi dei temporali anche di forte intensità, oltre che altre ondate di caldo in Italia. Questi fenomeni, legati ai cambiamenti climatici e alla transizione tra La Niña e El Niño, possono avere conseguenze significative sull’ambiente, l’agricoltura e l’economia. Sarebbe utile tenerne conto, in specie il caldo che affligge le stagioni estive, divenuto responsabile di enorme disagio tra la popolazione, e anche un costo per famiglie e imprese per l’utilizzo sempre più massiccio di impianti di climatizzazione.