Beh, non avevamo dubbi viste le proiezioni meteo climatiche dei modelli previsionali. Giorno dopo giorno stiamo assistendo delle variazioni importanti, variazioni che pian piano si stanno indicando quella che potrebbe essere la giusta direzione.

Direzione alta pressione verrebbe da dire, infatti a partire dalla prossima settimana un imponente promontorio anticiclonico subtropicale si affaccerà sulla vicina penisola iberica e la sua propaggine occidentale inizierà gradualmente a spingere verso le nostre regioni. Diciamo che settori occidentali d’Italia potrebbero avere condizioni di bel tempo anche durante il ponte del 25 aprile, mentre quelli orientale inizialmente potrebbero risentire di una circolazione di aria fresca che si insinuerà proprio lungo il bordo orientale dell’alta pressione.

Questo per quanto riguarda il ponte del 25 aprile, successivamente un po’ tutti i centri di calcolo internazionali iniziano a fiutare il consolidamento della stessa struttura anticiclonica.

Attenzione a un aspetto molto importante, abbiamo dato un’occhiata alle proiezioni termiche e benché sull’Italia al momento non ci sia il rischio di un’ondata di caldo eclatante c’è da dire che sulla penisola iberica invece le temperature raggiungeranno valori molto alti, valori che potrebbero (pensate) raggiungere punte di 34-35 °C sui settori meridionali.

È evidente che qualora quelle termiche dovessero spingersi ancora più a est l’estate o meglio un assaggio d’estate si catapulterebbe prepotentemente in Italia.

La speranza è che ciò non accada, in questo momento non abbiamo bisogno di ondate di caldo prematuro, in questo momento abbiamo ancora bisogno di condizioni meteo di tutt’altro stampo che possono garantire quelle piogge che servirebbero a metterci al riparo da sgradite sorprese siccitose nel corso dei prossimi mesi.