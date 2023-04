Beh, non avevamo alcun dubbio sul fatto che il mese di aprile avrebbe riservato sorprese una dietro l’altra. Fin da subito le condizioni meteo avevano manifestato tutt’altre intenzioni rispetto a quello che era stato l’andamento medio del mese di marzo.

Connessioni meteo climatiche che, come ben sappiamo, si orientarono da subito su frequenze decisamente invernali a causa di una pesante irruzione artica che ha condizionato non poco gran parte della prima decade del mese. Ora la piccola pausa che avevamo ipotizzato ci sta dando un attimino di respiro, ma sarà bene prendere davvero un bel respiro perché aprile farà sul serio anche dal punto di vista delle precipitazioni.

La crisi ciclonica che si aprirà nei prossimi giorni rischia veramente di protrarsi a lungo, il che chiaramente non sarebbe un male considerando che abbiamo necessità di precipitazioni di un certo tipo per affrontare al meglio la stagione estiva ormai all’orizzonte.

Per quanto riguarda il maltempo ovviamente non mancheremo di tenervi aggiornati con costante approfondimenti, a noi però interessa di più capire che cosa potrebbe succedere dopo l’ondata di maltempo che stiamo aspettando. Bene, ci stiamo già facendo un’idea di quello che potrebbe succedere ovvero anche l’ultima decade di aprile potrebbe riservare colpi di scena dal punto di vista della circolazione atmosferica.

Non siamo per niente convinti, così come qualcuno sostiene, che l’alta pressione riuscirà a prendere pian piano sopravvento. Piuttosto siamo convinti che altri affondi perturbati possano impattare sul Mediterraneo provocando deciso maltempo.

Maltempo che tra l’altro potrebbe essere accompagnato frequentemente da temperature inferiori alle medie stagionali, il che significa che aprile potrebbe confermare il fresco o addirittura il freddo iniziato già nei primi giorni del mese.