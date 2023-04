Partiamo dal presupposto che non è che stia facendo freddo in questo periodo, tutt’altro. Ultimamente le condizioni meteo climatiche spesso e volentieri sono state caratterizzate da temperature superiori alle medie stagionali.

In modo particolare preme evidenziare la fiammata d’aria calda dei giorni scorsi, una fiammata come sempre provocata dall’anticiclone subtropicale sempre smanioso di venirci a trovare. Ovviamente l’effetto termico non si è fatto attendere, infatti le temperature si sono spinte assolutamente fuori scala su gran parte delle nostre regioni.

Capite bene che una situazione termica di questo tipo non è per nulla normale, così come molto probabilmente non sarà normale neppure lo scenario invernale che ci accingiamo ad affrontare e che potrebbe durare a lungo.

Ma allora molti di voi si staranno chiedendo: quando arriverà l’estate? Quesito che in realtà non avrebbe ragion d’esistere in questo momento, piuttosto ci si dovrebbe chiedere come sarà la primavera. Purtroppo però negli ultimi decenni ci siamo abituati ad avere frequentemente ondate di caldo prematura, già nel bel mezzo della primavera.

Ed è per questo che vi diciamo che gli amanti dell’alta pressione o comunque del bel tempo probabilmente non dovranno attendere più di tanto. Già nel mese di aprile, nonostante siamo sempre più convinti che il freddo sarà il protagonista principale, qualche fiammata importante potrebbe comunque verificarsi.

Poi arriverà maggio e l’alta pressione molto probabilmente inizierà a fare sul serio ma come ci siamo detti più volte quest’anno molto probabilmente si tratterà di fiammate temporanee. Intense sì, ma di breve durata.

Ovviamente nel corso della stagione estiva la struttura anticiclonica subtropicale prenderà il sopravvento per diverso tempo, comunque sia continuiamo a credere che la prossima possa essere un’estate all’insegna della normalità. Magari della normalità del nuovo millennio, quindi orientata ad un caldo di un certo tipo, ma senza quegli eccessi da fuori di testa che abbiamo registrato anche l’anno scorso.