C’eravamo lasciati ipotizzando degli scenari meteo climatici diametralmente opposti. Stiamo parlando della possibile evoluzione per il ponte del 25 aprile, un ponte che vedrà milioni di italiani molto probabilmente muoversi in giro per l’Italia.

In queste situazioni ovviamente le previsioni meteo rappresentano un elemento imprescindibile per decidere dove andare e che cosa fare. Se magari visitare una bella città d’arte, se magari andare in montagna a respirare un po’ di aria pulita, se magari andare al mare alla ricerca del primo bel sole primaverile o ancora se preferire un picnic all’aria aperta.

Qualsiasi soluzione si scelga è evidente che il tempo atmosferico gioca un ruolo fondamentale ed ecco quindi che continueremo a cercare di fornirvi quegli elementi che possono aiutarvi a scegliere per il meglio.

Diciamo che le due soluzioni proposte dai modelli di previsione, almeno fino all’altro giorno, erano le seguenti: alta pressione oppure brutto tempo. Troppo facile direte voi, però il dato di fatto è inconfutabile ovvero l’atmosfera è ancora parecchio irrequieta ed è proprio per questo motivo che anche i centri di calcolo internazionali faticano a intraprendere una strada sola.

Diciamo che però qualche novità in tal senso sembra emergere dalle ultimissime emissioni, infatti in questo momento sembra prevalere l’ipotesi del peggioramento meteorologico. Peggioramento che potrebbe addirittura arrivare dal nord Europa, quindi a carattere freddo, il che chiaramente andrebbe a innescare ulteriori contrasti termici con possibilità di forti temporali.

Chiaro è che ancora vi sarà tempo e spazio per eventuali aggiustamenti di tiro oppure per un ritorno verso gli scenari anticiclonici. Dal canto nostro siamo convinti, come scriviamo da tempo, che la variabilità o addirittura all’instabilità atmosferica sia comunque la soluzione più probabile.