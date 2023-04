Ok, abbiamo parlato della possibile se non probabile evoluzione meteo del ponte del 25 aprile evidenziando come a detta di alcuni modelli di previsione potrebbe far freddo.

Diamo per assodato questo punto di vista modellistico, però non possiamo nasconderci dietro un dito o comunque non possiamo trascurare altri punti di vista comunque autorevoli. Sì, un conto è snobbare volutamente una proiezione perché ci fa comodo, un altro conto è doverla prendere in considerazione perché questo è il nostro lavoro.

Stiamo parlando del caldo, ma non il semplice caldo primaverile. Stiamo parlando di qualcosa che va ben oltre, perché come al solito se dovessimo scontrarci con l’alta pressione si tratterebbe tanto per cambiare dell’alta pressione africana. Non crediate che manchi molto, sia perché l’estate è ormai dietro l’angolo sia perché fino a questo momento abbiamo salvato la pelle. Purtroppo non durerà.

L’anticiclone africano arriverà, fidatevi, arriverà e potrebbe farci male in termini di temperature. Se per caso dovesse andare, ad esempio, come ipotizzano alcuni modelli americani già nel corso del ponte del 25 aprile le temperature potrebbero schizzare su valori pienamente estivi.

Significa che le massime potrebbero raggiungere se non addirittura superare 30°C in diverse parti d’Italia. Tutto normale? Beh, se consideriamo il freddo uno degli elementi peculiari del mese di aprile idem dobbiamo fare anche per il caldo.

Questa fase primaverile è particolarmente tediosa, sia dal punto di vista delle previsioni sia dal punto di vista del cambiamento repentino degli scenari meteo climatici. Ed è per questo motivo che non vogliamo dare nulla per scontato e quindi ci aspettiamo la momento all’altro che possa arrivare il primo caldo allucinante della stagione.