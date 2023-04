Un recentissimo approfondimento metteva in evidenza quanto fosse complicato fare previsioni meteo in un periodo come quello attuale evidenziavano infatti come la primavera, stagione di transizione per antonomasia, mettesse davanti al revisore tutta una serie di difficoltà non indifferenti.

Bene, queste difficoltà vengono confermate dalle proiezioni modellistiche riguardanti l’ultima decade di aprile. Detto infatti che l’attuale crisi depressionaria che sta investendo il Mediterraneo centrale durerà per diversi giorni (portando evidentemente con sé parecchie instabilità atmosferica) non sappiamo ancora con precisione quale sarà l’impianto evolutivo successivo.

Vi sono tutti delle una serie di ipotesi in ballo, ipotesi ovviamente tra le più disparate: bel tempo, con caldo magari proveniente dall’Africa, oppure maltempo a causa di impulsi di aria fredda provenienti addirittura dal circolo polare artico. Sì, perché sembra perdere effettivamente quota l’ipotesi che vorrebbe altri affondi cicloni atlantici in direzione delle nostre regioni.

Diciamo che quella che stiamo vivendo dovrebbe essere una parentesi, seppur lunga ma pur sempre una parentesi di matrice oceanica. C’eravamo illusi che l’Atlantico potesse prendere il sopravvento invece come spesso è accaduto negli ultimi decenni non riesce proprio ad avere la meglio su altri tipi di circolazione.

Meteo così, meteo cosà, fatto sta che da qui a fine mese molto probabilmente ne vedremo davvero delle belle. Delle belle, oppure delle brutte a seconda dei punti di vista, questo chiaramente è un elemento che va sempre preso in considerazione.

Tuttavia per gli amanti della meteorologia di possiamo dire che non ci sarà tempo spazio per annoiarsi, pertanto non vediamo l’ora di capire dai modelli previsionali quello che potrebbe essere il trend meteo climatico dell’ultima decade del mese.