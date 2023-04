Stiamo cercando di capire quella che potrebbe essere l’evoluzione meteo climatica delle prossime settimane. Una volta che avremo raggiunto Pasqua e Pasquetta, saremo ormai a ridosso di metà mese quindi rimarranno ancora due settimane di aprile.

Come sappiamo la circolazione atmosferica è cambiata profondamente, portandoci ad avere una configurazione barica pienamente invernale. Configurazione che infatti sta producendo degli effetti piuttosto importanti in termini di temperature in modo particolare, ma non mancano anche le precipitazioni che stanno assumendo carattere nevoso a quote relativamente basse lungo la dorsale appenninica.

La domanda che ci stiamo ponendo è la seguente: ci sarà ancora spazio per del freddo nel corso del mese di aprile? Se dovessimo dar credito alle variazioni atmosferiche che abbiamo ampiamente commentato delle scorse settimane potremmo dirvi assolutamente sì, potrebbe esserci ancora spazio per ondate di freddo.

In tale direzione puntano ad esempio alcuni centri di calcolo americani, che dopo un temporaneo miglioramento post pasquale sembrano indirizzarsi verso nuovi affondi depressionari nel cuore del Mediterraneo.

Tali affondi potrebbero avere una matrice Nord atlantica o polare, significa che anche se magari non sarà il freddo artico questi giorni comunque le temperature potrebbero mantenersi al di sotto delle medie stagionali. È evidente che in questo caso ci si potrebbe aspettare anche delle precipitazioni nevose sulle montagne, evento che evidentemente avrebbe delle ripercussioni positive sulle nostre riserve idriche.

Teniamo conto infatti che la neve è la migliore risorse in assoluto in quanto permane al suolo per più tempo e sciogliendosi lentamente dalla possibilità alle falde idriche di assetarsi.

Chiaro quindi che si debba sperare in una soluzione di questo tipo, anche se dobbiamo dirvi che secondo alcuni modelli previsionali rimonta anticiclonica che avverrebbe subito dopo Pasquetta potrebbe durare più a lungo di quanto lascino intendere ora le proiezioni modellistiche. Va detto però che abbiamo davanti gran parte del mese di aprile, quindi le condizioni meteo potrebbero comunque mutare da un momento all’altro.