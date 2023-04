Previsto con largo anticipo, il cambiamento delle condizioni meteo climatiche è avvenuto. Più che un cambiamento possiamo parlare di un vero e proprio stravolgimento, infatti la circolazione atmosferica in Europa si è orientata su frequenze pesantemente invernali.

Tutti a chiedersi che cosa sia accaduto o cosa stia accadendo, peccato che fin da fine febbraio vi avevamo detto che le dinamiche a carico del vortice polare avrebbero senz’altro avuto ripercussioni pesanti su una fetta della stagione primaverile. Pensavamo in realtà che i tempi potessero essere già maturi nella seconda decade di marzo, invece col passare dei giorni ci siamo resi conto che la lentezza di propagazione degli effetti strato-troposfera sarebbero stati più diluiti nel corso delle settimane.

È per questo motivo che abbiamo puntato con decisione al mese di aprile, pur non trascurando l’ultima parte di marzo che in realtà qualche segnale invernale lo aveva già lanciato.

Ora però si fa sul serio, ora le temperature sono letteralmente crollate ed è solo l’inizio di una settimana (quella pasquale) che sarà condizionata pesantemente la masse di aria fredda provenienti dal circolo polare artico. Ebbene sì, abbiamo a che fare con l’aria artica e nei prossimi giorni la diminuzione delle temperature sarà ancora più marcata specie sui settori orientali dello stivale.

Già abbiamo avuto delle nevicate sui rilievi, peraltro non a quote esagerate, altre ne arriveranno nei prossimi giorni concentrandosi maggiormente sulla dorsale appenninica centro meridionale. Per quanto riguarda le precipitazioni, infatti, gli ultimissimi aggiornamenti dei modelli previsionali ci dicono che l’instabilità si concentrerà maggiormente in quelle zone d’Italia.

Attenzione però le possibili sorprese perché questo è anche il periodo dei contrasti termici pertanto non possiamo escludere che per quanto riguarda i fenomeni vi possano essere delle variazioni in corso d’opera. È per questo motivo che vi invitiamo a seguire attentamente tutti gli aggiornamenti che verranno rilasciati nel corso dei prossimi giorni.