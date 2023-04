Ormai siamo in vista del mese di maggio, ancora una decina di giorni circa ed aprile ci lascerà. Possiamo dire quindi che sta arrivando il momento di stilare i primi bilanci meteo climatici del mese in corso, bilanci che in questo momento parlerebbero di un mese tutto sommato all’insegna della normalità primaverile.

A meno che non succedano sfracelli da qui al 30 l’andamento meteorologico è stato tutto sommato consono, diciamo poi che ha rispettato è sta rispettando quelle che erano le nostre aspettative in termini di circolazione atmosferica continentale.

Ovviamente torneremo sull’argomento, ovviamente avremo modo di stilare di bilanci più precisi anche dopo aver dato un’occhiata ai dati delle precipitazioni e delle temperature. Ovviamente, visto che come detto mancano circa 10 giorni all’inizio di maggio, è arrivato anche il momento di iniziare a dare un’occhiata le prime proiezioni inerenti le condizioni meteo climatiche prevalenti del prossimo mese.

In tal senso alcuni autorevoli modelli stagionali lasciano aperta la porta a delle sorprese non indifferenti. Sorprese che potrebbero stupire un po’ tutti sia in termini di temperature che in termini di precipitazioni.

Infatti potrebbe trattarsi di un mese molto fresco per lunghi tratti oltre che piovoso. Poi ci potrebbe essere spazio per qualche consistente rimonta dell’anticiclone africano, quindi con temperature decisamente superiori alle medie stagionali ma dovrebbe trattarsi di brevi fiammate e non di qualcosa di duraturo.

Questa chiaramente sarebbe una notizia molto importante perché riusciremmo a scongiurare premature ondate di caldo e allo stesso tempo potremmo avere delle fasi piovose tali da metterci al riparo dalla carenza di precipitazioni che chiaramente subentrerà a partire da giugno.

Ovviamente torneremo su questi discorsi nel corso dei prossimi 10 giorni, cercando chiaramente di darvi ulteriori dettagli allorquando anche i modelli stagionali avranno intrapreso una direzione ben precisa.