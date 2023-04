Possiamo affermare, senza paura di smentita, che stiamo affrontando un’era climatica che resterà nella storia. Il riscaldamento globale non scherza, ogni anno è sempre peggio.

Di chi la colpa? Probabilmente la nostra, ma non sta a noi stabilirlo. Lo debbono dire gli esperti del settore, noi prendiamo atto semplicemente – si fa per dire – degli effetti di certe dinamiche sull’andamento meteorologico. Andamento che, negli ultimi anni, non è stato certamente il solito.

Per chi come noi ha un po’ più di anni sul groppone quello che sta avvenendo da qualche decennio a questa parte ci fa riflettere. Ci fa riflettere sul fatto che stiamo attraversando un periodo particolare, un periodo che ci ha segnato profondamente. Eravamo abituati a certe condizioni meteo climatiche, ora ci stiamo abituando a un altro tipo di normalità.

Ad esempio eravamo abituati alle perturbazioni atlantiche, ora non più. Eravamo abituati ai temporali d’agosto che segnavano il declino dell’Estate, ora non più. Eravamo abituati a Inverni che, pur non essendo quelli scandinavi, spesso e volentieri portava almeno 2-3 ondate di freddo. Freddo vero. Ora non più.

Insomma, eravamo abituati ad altre situazioni, ad altri scenari. A un’era meteo climatica che non c’è più, ma forse è solo l’inizio della fine.

Forse torneremo a rivivere quelle situazioni, forse la ciclicità climatica metterà un freno al riscaldamento globale. O forse no. Forse la i gas serra non ci daranno questa possibilità, forse sì. Non possiamo saperlo. Possiamo solamente proseguire nel nostro lavoro di attenti osservatori delle condizioni meteo climatiche.