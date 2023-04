Aprile, altro che dolce dormire… Questo è il detto popolare che un po’ tutti conosciamo, però vi sono anche altri detti soprattutto a livello regionale che non lasciano presagire nulla di buono per aprile. In passato, infatti, le condizioni meteo climatiche sono state spesso e volentieri caratterizzate da turbolenze rilevanti così come anche da temperature inferiori alle medie stagionali.

Diciamo che con poche righe abbiamo sintetizzato quello che è il nostro pensiero ormai da un po’ di tempo, ovvero che aprile riserverà colpi di scena uno dietro l’altro.

Ricorderete che già a fine febbraio avevamo avanzato dell’ipotesi riguardanti tanto marzo quanto aprile sulla base di quello che stava accadendo in alta atmosfera, ovvero di ciò che stava coinvolgendo il vortice polare. Avevamo detto quindi che la circolazione atmosferica avrebbe subito importanti cambiamenti, cambiamenti che sono intervenuti nella seconda metà di marzo e che si stanno esplicando più severamente in questo periodo.

Infatti stiamo andando incontro a un nuovo cambio di circolazione che riporterà l’Atlantico sull’Europa, Atlantico che però non riuscirà immediatamente a imporsi come vorrebbe, ciò non toglie che sul Mediterraneo si andrà a scavare un’ampia ferita ciclonica che a quanto pare potrebbe avere delle ripercussioni destabilizzanti addirittura fino alla conclusione del mese.

Se così fosse capite bene che si tratterebbe di una svolta a dir poco clamorosa del meteo primaverile, quella svolta che potrebbe finalmente portarci delle precipitazioni degne di questo nome. Ne abbiamo troppo bisogno, perché poi arriverà maggio e pian piano andremo incontro alla stagione estiva e quindi alla carenza di piogge.

Confidiamo pertanto che aprile riesca veramente a svolgere il proprio ruolo, quel ruolo che gli abbiamo attribuito tempo fa e che al momento sembra avere tutta l’intenzione di volersi assumere.