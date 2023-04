Molto probabilmente vi sarà capitato di leggere approfondimenti, anche sul nostro portale, riguardanti le profonde mutazioni meteo climatiche che abbiamo avuto nel corso degli ultimi decenni.

Non vogliamo tediarvi con i soliti discorsi del riscaldamento globale eccetera eccetera, vogliamo però cercare di capire che cosa potrebbe succedere nel corso dei prossimi anni. Come si suol dire domandare è lecito rispondere è cortesia, pertanto riteniamo sia importante provare a ipotizzare degli scenari sulla base di studi reperibili in rete ed effettuati da importanti climatologi.

Ciò che emerge da questi studi è molto interessante, infatti alcuni tra i più importanti climatologi del pianeta ritengono che si sia prossimi a un cambio di registro.

Va detto che nel corso degli ultimi inverni, ad esempio, abbiamo assistito spesso e volentieri a dinamiche atmosferiche che non si vedevano da tempo e in modo particolare a disturbi al vortice polare frequenti e consistenti. Al di là di quelli che poi sono stati gli effetti meteorologici dobbiamo dirvi che molto probabilmente siamo prossimi a un periodo climatico differente.

Magari non sarà un vero e proprio ritorno al passato, però potremmo comunque assistere a stagioni più simili a quelle pre anni 2000. Ciò rappresenterebbe sicuramente una grandissima conquista, perché si tornerebbe a parlare di perturbazioni atlantiche nel corso dell’autunno, di inverni normali con anche degli episodi freddi consistenti, di primavere capricciose e le estati non troppo roventi.

Poi si, gli studiosi evidenziano come comunque riscaldamento climatico sarà sempre presente determinando degli eccessi termici verso l’alto importanti, però in misura inferiore rispetto a quanto accaduto negli ultimi decenni. Insomma, qualche speranza ce l’abbiamo o forse stiamo cercando una risposta a domande alle quali è difficile darne. In fondo in fondo la natura fa sempre ciò che vuole.