Ci siamo, tra qualche giorno ci ritroveremo tutti insieme a parlare di ben altre condizioni meteo climatiche rispetto a quelle che stanno caratterizzando il post festività.

Avevamo detto che molto probabilmente l’alta pressione non avrebbe avuto modo di prendere il sopravvento sul Mediterraneo, ciò perché le profonde modifiche della circolazione atmosferica emisferica avrebbero dettato i tempi di un mese di aprile decisamente più pazzerello rispetto al suo predecessore.

Detto fatto, aprile non ci sta per niente deludendo e molto probabilmente adesso potremmo anche iniziare a parlare di precipitazioni abbondanti. Precipitazioni che serviranno come il pane soprattutto nelle regioni settentrionali, laddove come sappiamo c’è ancora un bel problema chiamato siccità.

Attenzione, perché stavolta non si tratterà di una perturbazione toccata e fuga, stavolta a quanto pare dovrebbe aprirsi una crisi ciclonica piuttosto profonda, crisi che dovrebbe coinvolgere proprio il Mediterraneo centrale e quindi l’Italia.

È ancora un po’ presto per entrare nei dettagli previsionali però possiamo dirvi che abbiamo dato già un’occhiata ai modelli previsionali a più alta risoluzione e abbiamo notato che le precipitazioni potrebbero risultare veramente abbondanti in varie zone d’Italia. Peraltro dobbiamo tenere conto dei contrasti termici, infatti il rialzo termico che ci sta interessando sarà importante ma sarà altrettanto importante il nuovo abbassamento delle temperature che avverrà nella seconda parte della settimana.

Questo significa che con ogni probabilità avremo a che fare con dei temporali di una certa consistenza, temporali che quindi potrebbero accompagnarsi alle grandinate e che occasionalmente potrebbero assumere anche carattere di nubifragio. Insomma, è arrivato il momento di alzare la guardia perché aprile farà sul serio.