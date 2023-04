Primavera dinamica? Un quesito a cui potremmo rispondere solamente a fine stagione, in questo momento infatti il bilancio meteo climatico è assolutamente provvisorio. Ciononostante possiamo dire che la primavera è stata comunque variabile, senza metterci nelle condizioni di dover non sopportare più l’alta pressione.

Alta pressione infatti che non ha avuto modo di consolidarsi sul Mediterraneo e nonostante qualche giornata del tepore fortemente primaverile non si può certo dire che le temperature siano state anomale. Ovvio, come detto i bilanci andranno stilati a fine stagione ma per il momento ci possiamo ritenere relativamente soddisfatti.

In questo momento viene da chiedersi quale sarà il destino meteorologico di maggio, destino legato molto probabilmente alle vicende atmosferiche che abbiamo descritto a cavallo tra fine febbraio inizio marzo. Sì, proprio così, centrano quelle dinamiche che all’epoca riguardarono il vortice polare.

Confrontando le nostre idee con le prime proiezioni mensili possiamo dirvi che effettivamente anche il mese di maggio potrebbe essere molto vivace. Chiuso per farvi un esempio se fino a qualche giorno fa i centri di calcolo internazionali vedevano un consolidamento dell’alta pressione africana, le ultimissime emissioni modellistiche hanno ribaltato lo scenario.

La rimonta anticiclonica ci sarà, però già nei primissimi giorni di maggio potrebbe terminare di schianto a causa di una massa d’aria fredda proveniente dal nord Europa. Ed ecco che quindi i contrasti termici potrebbero letteralmente esplodere, generando fenomeni potenzialmente molto molto forti.

Stiamo parlando ovviamente dei temporali, stiamo parlando chiaramente delle grandinate, stiamo parlando di possibili nubifragi in diverse zone d’Italia. Lo ripetiamo, ovviamente tutto andrà confermato è già da questa settimana potremmo farci un’idea più precisa di quello che accadrà.