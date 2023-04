Bene, all’orizzonte si intravedono i primi segnali di bella stagione. Ovvio, davanti a noi abbiamo ancora il mese di maggio che potrebbe comunque avere connotati meteo climatici spiccatamente primaverili, però è indubbio che stiamo andando incontro ad un periodo durante il quale le probabilità riguardanti le prime ondate di caldo importanti cresceranno esponenzialmente.

Non vi è nulla di strano quindi in quelle proiezioni modellistiche che ci fanno vedere un pericoloso promontorio anticiclonico subtropicale pronto a ergersi quale baluardo invalicabile sul Mediterraneo centro occidentale.

Dando un’occhiata anzi, facendo un’analisi delle proiezioni termiche possiamo dirvi che alcuni centri di calcolo internazionali puntano con più decisione in direzione della prima ondata di caldo dal sapore d’estate. Sì, avete letto bene, dal sapore d’estate perché stiamo parlando di temperature che qualora dovessero realizzarsi potrebbero superare i 30 °C di massima in varie zone d’Italia.

Questo è niente rispetto a quello che potrebbe accadere nella penisola iberica, infatti qui le stesse proiezioni termiche ci dicono che esploderà letteralmente l’estate. Soprattutto i settori meridionali del paese potrebbero avere delle temperature massime davvero esagerate visto il periodo, parliamo di picchi di 34-35 °C che chiaramente sarebbero pura follia.

Beh, c’è da sperare che qui da noi non si arrivi a tanto perché in questo momento non abbiamo per nulla bisogno di esagerazioni termiche di questo tipo. Poi per carità, statisticamente come detto è probabile che tra aprile e maggio si verifichino le prime ondate di caldo dal sapore pre estivo, ma qui stiamo parlando di un’ondata di caldo che potrebbe veramente rivelarsi eccezionale.

Non ci resta che attendere, non ci resta che sperare che il promontorio anticiclonico si scarichi prima eventualmente di arrivare sulle nostre regioni.