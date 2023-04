Se dovesse effettivamente andare come ipotizzano alcuni centri di calcolo internazionali, il ponte del 25 aprile ci costringerebbe a tenere a portata di mano vestiti invernali. Difatti le condizioni meteo potrebbero riservare ulteriori colpi di scena, diciamo pure che fino a questo momento non è che abbia fatto chissà che caldo.

In tanti, più o meno giustamente, stanno attendendo con impazienza l’arrivo del bel tempo ma soprattutto di tepori primaverili in pianta stabile. Perché magari durante il giorno benché il tempo non sia splendido la presenza del sole può garantire temperature gradevoli, però durante la notte fa ancora discretamente freddo.

Non scordiamoci infatti che siamo all’interno di un’area ciclonica scaturita da un affondo di aria relativamente fredda proveniente dal nord Atlantico. Ciò sta provocando la tipica instabilità diurna primaverile, ovvero l’insorgenza di nubi temporalesche con associati fenomeni localmente intensi specie nelle zone interne e in vicinanza dei rilievi.

Chiedersi pertanto quand’è che arriverà l’alta pressione è del tutto lecito, peccato che al momento il tempo sia tutt’altro che incline alla stabilità atmosferica.

Per carità, magari da qui a fine mese ci sarà spazio per qualche rimonta anticiclonica africana, però l’atmosfera in questo momento è piuttosto irrequieta per cui riteniamo che difficilmente avremo lunghi periodi di bel tempo. Anzi, dovesse andare come fanno intravedere alcuni centri di calcolo internazionali ecco che nel ponte del 25 aprile tornerebbe il freddo.

Freddo proveniente dal circolo polare artico, quindi freddo che ci farebbe anche battere i denti. Tutto normale? La risposta è sì, aprile è anche questo e dobbiamo prenderne atto.