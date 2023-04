C’è una verità? Quando si parla di meteorologia, di condizioni meteo climatiche, c’è una verità? La risposta non è facile o meglio, per noi lo è ma trattasi della nostra opinione. Dovessimo chiedere a voi, magari ad altri esperti del settore, siamo certi che le risposte sarebbero tante e molte delle quali diverse.

Dal nostro punto di vista sì, c’è sempre una verità. La verità è quella dell’oggettività, dell’attenta analisi modellistica, dell’attenta valutazione di pattern climatici, dell’attenta analisi della circolazione atmosferica.

Troppe variabili? No, basta soltanto conoscerle ed essere in grado di interpretarle. Poi sì, chiaramente non è facile e mai lo sarà, ma possiamo comunque sia considerare che una verità c’è sempre. Che poi sia scomoda o meno questo è un altro paio di maniche. Certo, c’è chi giustamente potrebbe sostenere che trattandosi di proiezioni non sarà mai una verità, che ci sarà sempre un po’ di incertezza, però è anche vero che se abbiamo modelli previsionali a nostra disposizione un motivo ci sarà.

Un motivo che dovrebbe condurci alla verità, la verità meteo crediamo sia imprescindibile anche per capire quali sono i motivi che ci portano a scrivere determinati pezzi.

Pezzi che possono essere criticabili, questo è vero, articoli che possono piacere oppure no, ma state pur certi che dietro un ragionamento c’è sempre un’analisi di un certo tipo. Piaccia o non piaccia, questa è la realtà dei fatti.

Poi magari ogni meteorologo propone la propria verità e starà a voi capire chi e come poter seguire, chi e perché è da ritenere affidabile, chi e come ha la possibilità di cattura la vostra attenzione.