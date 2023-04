Siamo un po’ preoccupati. Non tanto perché il freddo verrà a trovarci fuori stagione, quanto perché come detto e ridetto potrebbe trattarsi di una fase meteo climatica eccezionale.

Ma cos’è che ci preoccupa maggiormente? Ve lo diciamo: il fatto che l’estremizzazione stia diventando sempre più frequente. Non è una novità, è argomento trattato e ripassato un’infinità di volte. Però c’è un dato inconfutabile: più passano gli anni e peggio è. Soprattutto il caldo, che più si va avanti e più diventa intenso.

Non ci stupirebbe, tra qualche tempo, vedere punte di 50°C anche nelle nostre città. Magari non subito, magari non domani, ma prima o poi potrebbe succedere.

Quindi, visto e considerato che il tema “caldo” sarà sempre all’ordine del giorno, permetteteci di mettere un po’ di enfasi sul freddo in arrivo. Perché molto probabilmente sarà eccezionale, perché molto probabilmente porterà nevicate a bassissima quota, perché molto probabilmente causerà problemi nel prosieguo della stagione primaverile.

Che tipo di problemi? Beh, diciamo che è abbastanza semplice intuirlo. Potrebbe causare pesantissimi contrasti termici nel momento in cui dovesse arrivare qualche ondata di caldo. Magari supportata da aria umida, magari supportata da qualche vortice ciclonico.

Poi chissà, i fenomeni potrebbero risultare violenti. Temporali e grandinate, ma anche nubifragi, potrebbero farsi strada tra aprile e maggio mettendo fine bruscamente alla siccità. Ma non sarebbe certamente quello il modo più indicato per stoppare la carenza di precipitazioni.

Vedremo, per il momento limitiamoci a dire che siamo un po’ preoccupati. Il resto verrà da sé, le condizioni meteo climatiche le commenteremo cammin facendo.