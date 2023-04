Abbiamo utilizzato una metafora per spiegare concettualmente la variabilità delle condizioni meteo climatiche di questo periodo. Una variabilità che chiaramente fa parte della stagione primaverile, su questo non vi è dubbio, tuttavia spesso ci si dimentica che i repentini cambiamenti di fronte rappresentano una prerogativa della primavera.

Stiamo scrivendo ciò perché molto probabilmente nei prossimi giorni qualcuno si chiederà che cosa sta succedendo… Beh, non sta succedendo nulla di anomalo, senonché le temperature prima saliranno parecchio a causa dell’arrivo dell’anticiclone africano, poi scenderanno di botto perché è sempre più confermato il passaggio di un vortice ciclonico secondario.

Procedendo con ordine dobbiamo dirvi che la seconda parte di questa settimana sarà segnata dal promontorio di alta pressione, un alta pressione che come detto avrà matrice prevalentemente subtropicale ragion per cui le temperature sono destinate a salire di parecchio. Una risalita che su alcune regioni sarà più marcata che su altre, di fatti in alcune località d’Italia come vi avevamo preannunciato la colonnina di mercurio potrebbe raggiungere o superare punte di 30 °C.

Temperature che daranno l’illusione dell’estate ma così non è, l’estate arriverà ben più in là ovvero nel corso del mese di giugno. Poi per carità potranno esserci altre fiammate di aria calda ma dovremo continuare a parlare di caldo prematuro eventualmente.

Tale sfuriata come detto durerà poco perché nei primi giorni di maggio transiterà una goccia fredda che porterà con sé aria particolarmente fresca in quota pertanto ci aspettiamo contrasti termici notevoli con conseguente peggioramento delle condizioni meteorologiche. Attenzione perché i contrasti termici potrebbero innescare poi dei fenomeni particolarmente violenti, quindi aspettiamoci temporali, grandinate, colpi di vento e anche di nubifragi.

Tutto ciò ovviamente fa parte della variabilità tipicamente primaverile, pertanto lo ripetiamo non ci si deve stupire di nulla.