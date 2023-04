Sempre la stessa storia, quando si arriva all’interno di una delle quattro stagioni subito ci si proietta su quella successiva cercando di capire quale potrebbe essere lo scenario meteo climatico più probabile.

Ecco quindi che appena iniziata la primavera già ci si preoccupa di come potrebbe essere l’estate 2023. A tal proposito non mancano gli approfondimenti sparsi qua e là per la rete, approfondimenti che tuttavia devono essere presi con le pinze perché come ci siamo detti tantissime volte nessuno alla sfera di cristallo.

Si possono sicuramente abbozzare delle linee guida, si possono stilare delle tendenze, ma bisogna essere consapevoli che potrebbe succedere tutto il contrario di tutto e che quindi qualsiasi ipotesi evolutiva potrebbe essere letteralmente stravolta. Perché vi stiamo dicendo tutto ciò? Beh, molto semplice: perché c’è già chi scommette su un’estate record.

Record ovviamente di caldo, d’altronde negli ultimi anni è diventato molto più semplice scommettere sul caldo africano piuttosto che su altre condizioni meteo climatiche. Puntando sull’anticiclone subtropicale si vince facile, ormai è diventato il compagno fidato delle nostre stagioni estive.

Occhio però, perché noi non siamo così convinti che la prossima sarà un’estate da ricordare per il caldo record. Probabilmente, lo abbiamo già scritto, ci saranno delle fiammate africane e potrebbero essere parecchio intense però siamo sempre più convinti che la prossima stagione estiva possa riservarci ampi periodi di normalità.

Poi per carità si potrebbe discutere sul concetto di normalità del nuovo millennio, però siamo convinti del fatto che ci saranno molti meno eccessi di caldo rispetto al passato. Per questo vi diciamo piano col prendere per oro colato certe proiezioni, se poi ci sbaglieremo ovviamente saremmo qui a darvene conto ma se dovessimo avere ragione vorrà dire che l’atmosfera ci avrà dato ancora una volta testimonianza di quanto sia importante fare analisi professionalmente.