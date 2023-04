Bene, ci stiamo preparando ad accogliere l’inverno. Ma che state dicendo? Siamo ad aprile, mica dicembre… Ecco, appunto, siamo ad aprile è stiamo aspettando che freddo e neve tornino in Italia. Proprio così, stiamo aspettando condizioni meteo climatiche che non c’entrano nulla col periodo ma d’altronde ormai ci siamo abituati alle estremizzazione quindi non ci si dovrebbe stupire più di niente.

Negli ultimi 10 giorni, se ci avete fatto caso, siamo passati in men che non si dica del tempo mite primaverile al freddo poi di nuovo al anticiclone subtropicale.

Tra l’altro l’ultima rimonta anticiclonica è stata quella più cattiva, infatti come avevamo ipotizzato su alcune zone d’Italia sono state registrate temperature massime che poco o nulla avevano da invidiare al mese di giugno. Tutto normale? Neanche per idea, perché ora tenete presente che in quattro e quattr’otto passeremo dai tepori pre estivi al freddo da pieno inverno.

Non siamo per niente tranquilli, non siamo tranquilli perché ora ci aspetta lungo periodo di freddo (potrebbe durare sino a metà aprile o addirittura andare oltre) ma sappiamo che prima o poi tornerà il caldo. Più durerà il freddo peggio sarà, immaginate infatti che cosa potrebbe succedere nel momento in cui dovessimo arrivare a fine aprile con anomalie termiche negative e improvvisamente dovesse arrivare qualche ondata di caldo africano……

Potrebbe succedere un vero e proprio disastro, potrebbero attivarsi condizioni meteo climatiche estreme causate da contrasti termici veramente paurosi.

Vero è che abbiamo necessità di precipitazioni, ma cui stiamo parlando di situazioni che potrebbero scatenare fenomeni particolarmente violenti dei quali sinceramente non ce ne facciamo nulla. Quindi speriamo che il freddo non faccia troppi danni e che il caldo successivo, perché vi avvisiamo già che arriverà, non faccia altrettanti sfracelli.