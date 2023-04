Non si pensi che la siccità sia un problema alle spalle, tutt’altro. Condizioni meteo climatiche, pur mostrando per lunghi tratti la dinamicità tipica della stagione primaverile, non sono state poi così clementi dal punto di vista delle precipitazioni.

O almeno, non lo sono state uniformemente perché su alcune regioni d’Italia come abbiamo già ricordato più volte non si registra un particolare deficit pluviometrico. Anzi, in alcune zone dello stivale i bacini di raccolta sono belli pieni. Purtroppo però su altre, in modo particolare come ben sappiamo sul Nord Italia, la situazione è tutt’altro che rosea.

Dobbiamo sperare che ci sia un cambio di marcia in questo mese di maggio, perché poi come ben saprete andremo incontro alla bella stagione. Ahi noi dobbiamo dirvi che all’orizzonte i modelli di previsione dipingono scenari spesso e volentieri anticiclonici, scenari dominati modo particolare dall’anticiclone africano.

La nostra convinzione comunque non cambia: maggio potrebbe essere un mese altrettanto dinamico. C’è però bisogno che all’interno di questa dinamicità si inseriscano delle perturbazioni o comunque dei peggioramenti meteo in grado di far piovere abbondantemente. Certo, non senza criterio come spesso capita quando non piove da troppo tempo, la speranza piuttosto è che possa piovere senza eccessi.

Una speranza che trova ragion d’essere in proiezioni mensili comunque decisamente interessanti, proiezioni ovviamente stilate dai modelli di previsione, proiezioni che sembrano proporci una normalità dal punto di vista termico e dal punto di vista pluviometrico. Andrà realmente così? Ovviamente non abbiamo la sfera di cristallo quindi non possiamo rispondere a questa domanda, tuttavia la speranza è che tali proiezioni possano concretamente realizzarsi.

Dicevamo anche delle nostre convinzioni, convinzioni dettate dalle complesse manovre atmosferiche che sono accadute nei mesi precedenti e che ancora oggi stanno producendo degli effetti che potrebbero riversarsi con convinzione pure nel mese di maggio.