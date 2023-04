Vi sarà capitato di leggere sicuramente qualche proiezione meteo climatica relativa alla prossima estate. Proiezioni che in effetti già si possono reperire, tuttavia è bene ricordarsi che stiamo parlando di trend e non previsioni.

Dobbiamo considerare infatti che l’estate e distante ancora due mesi circa, pertanto di acqua sotto i ponti ne deve ancora passare parecchia. Ciò però non toglie che si possano già avanzare dell’ipotesi, ipotesi che come al solito (visto l’andazzo degli ultimi decenni) non possono non prendere in considerazione il caldo.

Non caldo qualsiasi, ovvio, stiamo parlando del caldo africano che ormai rappresenta l’incubo di milioni di persone. Un conto è infatti è avere sole, bel tempo, temperature calde ma non troppo, un altro conto è avere invece il caldo torrido o magari ancora peggio afoso che viene dal Nordafrica.

Ecco, diciamo che la nostro punto di vista siamo ancora convinti che la prossima possa essere un’estate tutto sommato all’insegna della normalità, se poi il concetto di normalità è quello degli anni 2000 chiaramente raffrontandolo alla normalità precedente non potremmo non parlare di caldo.

Caldo che comunque potrebbe venire a trovare per brevi periodi, questa sarebbe sicuramente una buona notizia, anche se c’è da dire che molto probabilmente le ondate di caldo potrebbero essere eccezionali.

Crediamo poi che possano esserci anche delle fasi di instabilità atmosferica, quindi dei temporali rinfrescanti che potrebbero spazzare via la calura. Occhio però a fenomeni violenti quali ad esempio grandinate, grandinate che negli ultimi anni stanno diventando sempre più devastanti molte zone d’Italia.

In definitiva diciamo che potrebbe essere un’estate all’insegna della nuova normalità, un’estate comunque fatta di alti e bassi durante la quale non mancheranno episodi estremi sia in termini di precipitazioni sia in termini di caldo.