In molti si stanno chiedendo quand’è che inizierà a fare davvero caldo. In molti si stanno domandando quand’è che le condizioni meteo climatiche si orienteranno più decisamente verso la stabilità atmosferica.

Domanda che ovviamente meriterebbe risposte articolate, non ci si potrebbe infatti esimere dal proporre delle analisi modellistiche approfondite ma soprattutto delle analisi della colonna atmosferica per capire quand’è che termineranno le influenze del vortice polare. Sappiamo infatti che quanto sta accadendo deriva da quei disturbi descritti più e più volte nelle settimane a cavallo tra fine febbraio i primi di marzo.

Diciamo che negli ultimi giorni non è che abbia fatto fresco, come avevamo previsto la propaggine dell’alta pressione africana ha causato un netto miglioramento del tempo ma soprattutto un abbondante rialzo delle temperature che in molte delle nostre regioni non hanno faticato a ripresentarsi rapidamente al di sopra delle medie stagionali.

Fortunatamente si è trattato di una toccata e fuga, l’alta pressione non ha avuto la forza infatti di imporre il proprio dominio sul Mediterraneo centrale perché insidiata da un improvviso risveglio dell’Atlantico.

Per quanto riguarda il resto del mese di aprile i centri di calcolo internazionali parlano chiaro: non dovrebbe far caldo. Anzi, possiamo dirvi di più: non dovrebbe esserci spazio per rimonta anticicloniche durature. Questa è sicuramente una buona notizia perché possiamo scongiurare fasi prolungate di bel tempo e quindi carenza di precipitazioni. D’altro canto dobbiamo dirvi che molto probabilmente le temperature si presenteranno sotto media per lunghi tratti della seconda metà mensile.

Buone o cattive notizie dipende chiaramente dai punti di vista, fatto sta che chi vorrebbe un po’ di bel tempo e tepori primaverili dovrà attendere tempi migliori.