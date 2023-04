Siamo arrivati ad uno snodo cruciale della stagione, un vero e proprio bivio meteo climatico che molto probabilmente porterà la primavera a dover scegliere quale strada prendere: quella del maltempo, oppure del bel tempo.

Diciamo che in questo momento non vediamo compromessi, vero è che la stagione primaverile è anche fatta di instabilità atmosferica che potrebbe effettivamente considerarsi un compromesso tra il bel tempo il maltempo. Forse forse nelle prossime settimane sentirete spesso parlare proprio di instabilità atmosferica, ma d’altronde è un tipo di tempo assolutamente normale nel momento in cui i contrasti termici prendono il sopravvento.

Noi però siamo ancora convinti che possa prevalere decisamente il maltempo, se preferite definitelo pure brutto tempo. Stiamo infatti per entrare in una fase decisamente interessante, di fatti stiamo andando incontro a un peggioramento che molto probabilmente avrà durata inaspettatamente lunga.

Al di là di ciò, possiamo dire che avremo a che fare con tutto o niente. C’è bisogno del tutto in questo momento, c’è bisogno che cada tanta pioggia, c’è bisogno che il maltempo prende realmente il sopravvento.

Il niente non serve, del niente non ce ne facciamo nulla e ne abbiamo già parlato abbondantemente i mesi scorsi quando l’inverno su molte regioni si dimostrava avaro di precipitazioni. Non dimentichiamoci che si procede spediti verso l’estate e che quindi le condizioni meteo primo poi tenderanno a stabilizzarsi, passando la mano all’alta pressione. Capite bene che abbiamo delle necessità impellenti, delle quali proprio non possiamo fare a meno.

Bivio o no, aprile sembra comunque capace di poter recitare un ruolo da protagonista sotto il punto di vista del maltempo. Le premesse sono ottime, vedremo se tali premesse verranno rispettate o se rimarranno solamente promesse non mantenute.