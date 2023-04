Pronti per un rialzo repentino delle temperature? Sì, perché su questo non ci sono più dubbi e non manca neanche tanto. Le condizioni meteo climatiche stanno per cambiare, un cambiamento molto veloce tipico della stagione primaverile.

Passeremo dalla rinfrescata settentrionale e dei conseguenti temporali all’anticiclone africano. Anticiclone che sta per prendere il sopravvento anche sulle nostre regioni, infatti nella seconda parte della settimana prepariamoci ad affrontare un primo assaggio d’estate. Per la precisione di inizio estate, infatti non dobbiamo immaginarci minimamente punte di 40 °C.

Ciò non toglie che la colonnina di mercurio in molte località d’Italia possa superare agevolmente quota 25 °C ma su alcune potrebbe persino raggiungere punte di 30 °C.

Bene, quando tutto sembrava puntare con molta decisione verso un consolidamento dell’anticiclone africano ecco le sorprese evolutive. Sì, perché non sarà più una lunga fase anticiclonica, sarà una breve parentesi africana destinata a soccombere molto rapidamente sotto i colpi dell’aria estremamente fresca (per non dire fredda) proveniente dal nord Europa.

Sì, ma allora se questo sarà soltanto un assaggio quand’è che arriverà veramente l’estate? Beh, domanda lecita mari vi rispondiamo ricordando che siamo ancora ad aprile.

Sì, moltissimi dimenticano le danno già per scontato che maggio porterà con sé l’estate ma mica è detto… Anzi, per come stavano le cose e per i continui ribaltoni che osserviamo dei modelli di previsione siamo sempre più convinti che anche il mese di maggio possa riservare non poche sorprese dal punto di vista dell’evoluzione meteorologica.

Siamo sempre più convinti che il mese di maggio possa essere variabile tanto se non più di aprile e di marzo. Quindi piano col dire che l’estate sarà anticipata, perché forse probabilmente quest’anno non lo sarà per nulla.