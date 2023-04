Nel corso delle ultime ore avevamo posto l’accento su un’evoluzione meteo climatica particolarmente interessante a ridosso del ponte del 25 aprile.

Avevamo evidenziato come la circolazione atmosferica europea fosse tutt’altro che statica, innescando probabilmente ulteriori apporti di aria fredda in direzione del Mediterraneo. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli previsionali hanno ribaltato tale ipotesi, lasciando intravedere scenari decisamente diversi.

Ma quali sono questi scenari? Beh, se dovessimo dar credito a quanto emerge attualmente di dovremmo dire che nel corso dell’ultima decade di aprile potremmo andare incontro a un consolidamento dell’alta pressione. È evidente che stiamo parlando di un quadro diametralmente opposto a quanto ipotizzato qualche ora fa.

Alla luce di tutto ciò viene da chiedersi a quale delle due ipotesi dobbiamo dare maggior credito. Bene, la nostra idea è che per il momento si debba procedere step by step, infatti i cambiamenti continueranno sicuramente anche nei prossimi giorni pertanto stilare un trend evolutivo univoco non è per nulla facile.

Restiamo dell’idea che la dinamicità atmosferica possa comunque caratterizzare gran parte del mese, anche perché la ferita che si sta creando proprio in queste ore nel cuore del Mediterraneo non si rimarginerà tanto facilmente. Anzi, la prossima settimana potrebbe subire ulteriori recrudescenze in seguito ad un afflusso di aria fredda che raggiungerà l’Europa orientale.

Infatti è ampiamente confermato il blocco di alta pressione che dai settori occidentali del vecchio continente si estenderà alla Scandinavia, al di sotto di tale blocco scorrerà aria più fredda di matrice artica. Dovremo capire quale sarà l’effettivo apporto di queste masse d’aria fredda, elemento sul quale al momento vi sono non poche incertezze ed è proprio da tali incertezze che dovremmo cercare di fuggire per poter stilare una previsione affidabile.

Detto ciò, non resta che chiedervi ancora un attimo di pazienza perché come voleva dimostrare aprile è tutt’altro che un mese statico.