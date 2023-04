La NAO, o Oscillazione Nord Atlantica, è un fenomeno climatico che influenza le condizioni meteorologiche in Italia e nel Mediterraneo. In questo articolo, esamineremo come la NAO possa favorire periodi di maltempo in Italia, anche d’estate, e approfondiremo le differenze tra la NAO negativa e positiva. Infine, cercheremo di capire come sarà la NAO la prossima estate e come potrebbe essere influenzata dall’El Niño.

Caratteristiche della NAO

NAO negativa: cosa è?

La NAO negativa è una situazione in cui la differenza di pressione tra l’Islanda e le Azzorre è inferiore alla media. In questo scenario, si verifica un indebolimento del flusso di correnti d’aria che spostano le perturbazioni atlantiche verso l’Europa. Di conseguenza, si assiste a un aumento delle precipitazioni nelle regioni occidentali del continente e a un clima più freddo e umido nel Mediterraneo.

NAO positiva: cosa è?

Al contrario, la NAO positiva si verifica quando la differenza di pressione tra l’Islanda e le Azzorre è superiore alla media. In questo caso, le correnti d’aria sono più forti e spingono le perturbazioni atlantiche più a nord. Ciò porta a un clima più mite e secco nel Mediterraneo, mentre le regioni settentrionali dell’Europa sperimentano maggiori precipitazioni.

L’effetto della NAO sul maltempo in Italia

La NAO può favorire periodi di maltempo in Italia, anche d’estate, come avvenne nel 2014 e in altri anni. Quando la NAO è negativa, le perturbazioni atlantiche possono raggiungere l’Italia, portando piogge e temporali anche durante la stagione estiva.

Previsioni sulla NAO per la prossima estate

Purtroppo, non è possibile prevedere con certezza come sarà la NAO la prossima estate. Tuttavia, potrebbe essere influenzata dall’El Niño e presentarsi per vari periodi negativa, favorendo così le basse pressioni in Italia anche d’estate. Questo potrebbe portare a un clima più umido e piovoso, offrendo un sollievo dalla siccità che spesso affligge il Mediterraneo durante la stagione calda.

In conclusione, la NAO è un fenomeno climatico di grande importanza per l’Italia e il Mediterraneo. Comprendere le sue dinamiche può aiutarci a prevedere e gestire meglio i cambiamenti climatici e le condizioni meteorologiche nel nostro territorio.