A Genova, la temperatura media di aprile si attesta intorno ai 14°C. Le previsioni meteo per la prossima settimana mostrano un mix di sole, nuvole e pioggia. Analizziamo insieme le condizioni atmosferiche previste per Genova nei prossimi giorni.

Previsioni giornaliere

Domenica 23 aprile

Poco nuvoloso con temperature tra 12°C e 19°C. Vento medio da Sud/Sud-Est a 9 km/h e raffiche massime di 34 km/h.

Lunedì 24 aprile

Poco nuvoloso con rovesci e ventoso a tratti. Temperature tra 14°C e 19°C. Possibilità di precipitazioni al 90%, con circa 4 mm di pioggia previsti. Vento medio da Sud a 8 km/h e raffiche massime di 41 km/h.

Martedì 25 aprile

Quasi sereno con temperature tra 12°C e 20°C. Vento medio da Sud-Ovest a 6 km/h e raffiche massime di 28 km/h.

Mercoledì 26 aprile

Nubi sparse e temperature tra 12°C e 19°C. Vento medio da Sud a 7 km/h e raffiche massime di 22 km/h.

Giovedì 27 aprile

Molto nuvoloso con temperature tra 10°C e 20°C. Possibilità di precipitazioni al 30%. Vento medio da Sud a 5 km/h e raffiche massime di 12 km/h.

Venerdì 28 aprile

Coperto con temperature tra 12°C e 20°C. Vento medio da Sud/Sud-Est a 5 km/h e raffiche massime di 10 km/h.

Sabato 29 aprile

Nuvoloso con temperature tra 13°C e 21°C. Vento medio da Sud/Sud-Est a 5 km/h e raffiche massime di 9 km/h.

Domenica 30 aprile

Nuvoloso con temperature tra 12°C e 21°C. Possibilità di precipitazioni al 70%. Vento medio da Sud a 4 km/h e raffiche massime di 8 km/h.

Lunedì 1 maggio

Nuvoloso con rovesci e temperature tra 12°C e 24°C. Possibilità di precipitazioni al 90%, con circa 6 mm di pioggia previsti. Vento medio da Ovest/Nord-Ovest a 7 km/h e raffiche massime di 14 km/h.

Martedì 2 maggio

Coperto con temperature tra 12°C e 24°C. Possibilità di precipitazioni al 70%. Vento medio da Sud-Ovest a 5 km/h e raffiche massime di 12 km/h.

Conclusione

In sintesi, il meteo a Genova per la settimana di aprile sarà caratterizzato da un mix di sole, nuvole e pioggia. Le temperature oscilleranno tra valori gradevoli e momenti più freschi, mentre il vento si farà sentire in alcuni giorni.