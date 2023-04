Nell’ultimo trentennio, la temperatura media ad aprile a Roma è stata di 11°C per le minime e 20°C per le massime. In questo articolo, analizzeremo il meteo a Roma per i primi dieci giorni di maggio.

Meteo Roma: analisi delle previsioni giornaliere

Lunedì 1 maggio

Il meteo a Roma prevede un inizio di maggio molto nuvoloso con piovaschi. Le temperature oscilleranno tra i 15°C e i 20°C, con una possibilità di precipitazioni del 70% e circa 5 mm di pioggia prevista. Il vento soffierà da Nord/Nord-Ovest a una velocità media di 4 km/h e raffiche massime di 18 km/h.

Martedì 2 maggio

Per martedì 2 maggio, il meteo a Roma sarà nuvoloso con piovaschi, con temperature comprese tra 14°C e 23°C. La possibilità di precipitazioni sarà del 70% e si prevedono circa 2 mm di pioggia. Il vento sarà da Nord/Nord-Ovest, con una velocità media di 5 km/h e raffiche massime di 23 km/h.

Mercoledì 3 maggio

Mercoledì 3 maggio, il meteo a Roma sarà poco nuvoloso, con temperature tra 15°C e 24°C. La possibilità di precipitazioni sarà del 70%. Il vento soffierà da Nord/Nord-Est, con una velocità media di 7 km/h e raffiche massime di 28 km/h.

Giovedì 4 maggio

Giovedì 4 maggio, il meteo a Roma sarà poco nuvoloso, con temperature comprese tra 14°C e 25°C. La possibilità di precipitazioni sarà del 70%. Il vento soffierà da Ovest, con una velocità media di 6 km/h e raffiche massime di 34 km/h.

Venerdì 5 maggio

Venerdì 5 maggio, il meteo a Roma sarà nuvoloso, con temperature tra 12°C e 24°C. Il vento soffierà da Ovest/Sud-Ovest, con una velocità media di 6 km/h e raffiche massime di 17 km/h.

Sabato 6 maggio

Sabato 6 maggio, il meteo a Roma sarà poco nuvoloso, con temperature comprese tra 13°C e 24°C. Il vento sarà da Ovest/Sud-Ovest, con una velocità media di 7 km/h e raffiche massime di 18 km/h.

Domenica 7 maggio

Domenica 7 maggio, il meteo a Roma sarà molto nuvoloso, con temperature tra 13°C e 24°C. La possibilità di precipitazioni sarà del 70%. Il vento soffierà da Sud/Sud-Ovest, con una velocità media di 5 km/h e raffiche massime di 16 km/h.

Lunedì 8 maggio

Lunedì 8 maggio, il meteo a Roma sarà nuvoloso, con temperature comprese tra 15°C e 24°C.

La possibilità di precipitazioni sarà del 50%. Il vento soffierà da Sud, con una velocità media di 9 km/h e raffiche massime di 22 km/h.

Martedì 9 maggio

Martedì 9 maggio, il meteo a Roma sarà poco nuvoloso, con temperature tra 14°C e 25°C. Il vento soffierà da Sud-Ovest, con una velocità media di 9 km/h e raffiche massime di 20 km/h.

Mercoledì 10 maggio

Mercoledì 10 maggio, il meteo a Roma sarà molto nuvoloso, con temperature comprese tra 15°C e 22°C. La possibilità di precipitazioni sarà del 70% e si prevedono circa 7 mm di pioggia. Il vento sarà da Sud/Sud-Ovest, con una velocità media di 14 km/h e raffiche massime di 30 km/h.

Conclusione: sintesi delle previsioni meteo a Roma

In sintesi, nei primi dieci giorni di maggio il meteo a Roma sarà caratterizzato da nuvolosità e piovaschi intermittenti. La temperatura minima prevista sarà di 12°C, mentre la massima sarà di 25°C. Nel complesso, si prevede un totale di 14 mm di pioggia durante questo periodo.